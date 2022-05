La Nuit des Fanfares, le clou de la saison

Clap de fin en musique pour Latitude 50. Le Pôle des arts du cirque et de la rue de Marchin a clôturé sa saison avec le retour de la Nuit des Fanfares. Le public n’a pas manqué à l’appel de la dernière séance. Plusieurs centaines de personnes ont fait battre le cœur du pôle culturel. "C’est même trop, confie, le sourire aux lèvres, Olivier Minet, le directeur. On essaye toujours de faire des propositions très variées et qui touchent à différents domaines pour attirer tous les publics. La force des arts du cirque et de la rue est justement de s’adresser à tous les âges et c’est un de nos chevaux de bataille. On veut rester ouvert et accessible à tout le monde. On choisit toujours des propositions circassiennes avec plusieurs niveaux de lecture." À la croisée des chemins entre swing, groove, jazz, musiques du monde, mais aussi arts de la rue, les fanfares présentes ont offert une programmation cuivrée éclectique et originale, à l’image de la saison de Latitude 50. L’occasion de revenir sur une année chargée en programmation de tous genres. "On n’a rien dû annuler et c’est une grande première, ironise Olivier Minet. Je pense que le mot qui résume bien cette saison, c’est soulagement. Parce qu’on a pu faire revivre la culture et nos spectacles mais on est aussi content que la saison s’arrête. Tout a été très intense et très concentré. On a eu deux festivals des Unes fois d’Un Soir, deux grandes formes de spectacle au lieu d’une seule, des résidences d’artistes et tous les projets à mener.On n’avait plus l’habitude de tenir une vitesse comme celle-là. j’ai l’impression qu’après cette année, on est capable de tout faire." L’équipe de Latitude 50 est essoufflée au terme d’une saison où il a fallu reprendre le rythme à plein régime et faire face au retour de son public qui n’a pas failli puisque presque toutes les représentations ont affiché complet.