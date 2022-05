Deuxième vie pour le château de Vyle-Tharoul: les habitations disponibles à l’horizon 2023

Acheté en 2017 par la société Cop & Portier, le château de Vyle-Tharoul était dans un piteux état et avait été laissé en ruines par l’ancien propriétaire durant plusieurs années. Pour lui donner une seconde vie, Louis Cop avait décidé de réhabiliter le bâtiment en proposant la construction de 14 appartements répartis sur 3 niveaux situés dans l’édifice principal et 5 maisons de standing dans les actuelles dépendances du château. Le chantier lancé au printemps 2021 avance mais entre la crise sanitaire et l’augmentation du coût des matériaux, il aura connu son lot de bouleversements. "On est toujours optimiste quand on démarre un chantier, sourit Laura Cop, administratice déléguée de la société de son père. Nous n’avons pas eu de problèmes d’approvisionnement au niveau des matériaux mais, comme tout le monde, on subit l’augmentation." Si l’objectif était d’avoir terminé l’ensemble du chantier pour fin 2022, les acquéreurs devront prendre leur mal en patience. "Les gros œuvres fermés sont terminés pour les maisons et elles seront accessibles en septembre ou en octobre. Donc plus tôt que prévu. En ce qui concerne les appartements, il faudra compter encore 1 an ", annonce-t-elle. Mais puisque certains attendent depuis 2017 de voir le château de Vyle-Tharoul reprendre vie, ils pourront certainement patienter encore un peu. Jouir d’une vie de château, ça prend du temps.