Bientôt une stèle en hommage à Marc Morgan, à Marchin

Le coup d’arrêt de deux années dû au Covid décuplera la motivation de l’équipe organisatrice de la Fête de la musique, à Marchin, le samedi 18 juin prochain. Les préparatifs semblent déjà aller bon train puisque la programmation en collaboration avec le centre culturel marchinois OYOU est déjà bouclée, avec une dizaine de groupes attendus sur le kiosque de la place de Belle-Maison et au cercle Saint-Hubert tout proche. Cette 6eédition aura même une saveur particulière puisque les organisateurs viennent d’annoncer un double hommage à Marc Morgan, dont le décès inopiné en 2020 avait secoué la famille des musiciens en région hutoise et à Marchin où il a passé son enfance. "Sans la pandémie, notre envie et celle de sa famille de lui rendre un hommage auraient déjà pu se concrétiser, évoque Christophe Danthinne, le directeur du OYOU. Marc était régulièrement présent dans le public aux événements culturels. Lui rendre un hommage a tout son sens au-delà de l’amitié que nous étions nombreux à lui porter. En présence de sa famille, une stèle ronde en fonte sera placée sur le kiosque à 14h30, juste après le bal populaire pour enfants qui ouvrira la journée au cercle Saint-Hubert. Ensuite, sa fille Juliette et son fils Maxime reprendront ensemble plusieurs de ses chansons en compagnie de musiciens qui ont jadis accompagné Marc durant sa carrière."