Marchin achète un terrain de 7000 m2 appartenant à Arcelor Mittal

Une connexion avec le RAVeL?

Si l’idée de départ émane du service Travaux et que le terrain pourrait donc devenir un dépôt de terres, rien n’est encore arrêté. "Rien n’est fait et il y a d’autres projets plus séduisants à faire à cet endroit, intervient Samuel Farcy, échevin de l’Environnement. On a surtout l’occasion d’acquérir un terrain à moindre coût."

Même son de cloche pour le mayeur marchinois qui imagine même une connexion avec le RAVeL, qui passe juste à côté du site. En ce qui concerne la dépollution du site, pas d’inquiétude à avoir pour Valentin Angelicchio, échevin des Travaux. "On sait qu’on doit être attentif et vigilant par rapport à la nature. J’ai vécu à proximité du site pendant près de 20 ans et je ne pense pas qu’on doit trop s’alarmer par rapport à la pollution éventuelle du terrain. " Le point s’est soldé par des votes "pour", à l’exception de Lorédana Tesoro, conseillère écolo. "Je vais m’abstenir car je ne sais pas ce que vous allez faire comme projet avec ce terrain et comme vous nous le présentez, il est plutôt question d’en faire une zone de déchets. Par ailleurs, on aimerait avoir un état des lieux des terrains qui appartiennent à la Commune et être davantage associés à la réflexion."

L’échevin de l’Environnement mettra donc sur pied un groupe de travail qui sera chargé de réfléchir aux futurs projets qui verront le jour sur le site. Le conseil communal s’est terminé sur une note positive, puisque "c’est la dernière fois que nous aurons des bouteilles en plastique! La prochaine fois nous aurons des cruches" , sourit Adrien Carlozzi. Un petit pas pour les Écolos et un grand pas pour la planète.

Michel Thomé, nouveau DG

C’est en costume trois-pièces que Michel Thomé a prêté serment ce lundi. Il quitte ainsi sa fonction de chargé de communication de la Commune pour endosser celle de directeur général. "J’envisage ma fonction comme un homme d’orchestre. Plus concrètement, mon rôle sera de mettre en pratique les décisions tout en respectant les règles légales mais aussi, et surtout, dans le respect du bien-être du personnel. Ma plus grande crainte serait qu’une décision ou non entraîne un mal-être auprès d’un employé. Je veux faire en sorte que chacun se sente bien dans son travail. Des erreurs, j’en ferai mais je les assumerai toujours. J’espère être la hauteur."