Marchin achète un terrain de 7000 m2

La Commune de Marchin a des envies d’extension et le site d’Arcelor Mittal est tout trouvé. "On a eu une demande du service Travaux qui nous informait qu’il manquait de place pour entreposer des terres ou des déchets verts, informe Adrien Carlozzi, le bourgmestre. On a l’occasion d’acheter un terrain de 7000m2dont Arcelor n’a plus l’utilité.Il a été évalué en 2021 pour un montant de 42696€." Une occasion que le collège communal n’a pas envie de rater. Du côté des Verts, le point soulève plusieurs questions. "On serait plutôt favorables à ce projet mais ce qui nous gêne, c’est la destination , débute André Struys. C’est un terrain qui a déjà fait l’objet de pas mal de remblais. On voudrait savoir s’il n’est pas possible de faire une zone de biodiversité? " Monique Bous, conseillère communale Écolo, emboîte le pas également. "Nous nous sommes rendus sur place et même si la nature a repris ses droits, on voit qu’il y a encore pas mal de déchets. Il serait important de savoir s’il ne devrait pas y avoir une dépollution du site car on ne sait pas ce qu’Arcelor Mittal y a mis? Il y a énormément d’arbres et de végétation. On espère que tout ça ne va pas disparaître."