Collaboration en vue entre la Commune de Marchin et le centre équestre, le Ry de Lize

Un projet acté par une convention pour une durée de trois ans et qui permettrait aux jeunes Marchinois de profiter d’animations en plein air. "C’est un beau partenariat et on trouve ça très intéressant pour les enfants surtout pour ceux qui n’ont pas l’occasion de faire des activités de ce genre , étaye Lorédana Tesoro, conseillère communale écolo. Il faudra juste voir comment ça va s’organiser dans la pratique et ce que ça va représenter comme charge de travail pour nos ouvriers communaux." Une réunion sera prévue prochainement entre la Commune et les gérants du Ry de Lize pour officialiser ce partenariat et peaufiner la convention. "On fera le point après la première année pour voir comment ça se passe" , ajoute l’échevine marchinoise. Le point a été approuvé à l’unanimité.