Les élèves de Marchin ont dompté la côte de la Basse

À 9 heures, ce mercredi matin, les élèves de 6eprimaire des écoles communales de Marchin et les résidents du Château Vert de Solières avaient ainsi rendez-vous en bas de la rue Docteur J.Olyff. Contrairement à l’année dernière, où la Flèche et les activités s’étaient organisées à huis clos, cette année, parents d’élèves, riverains et enfants des autres années sont sortis pour encourager les cyclistes d’un jour. L’année prochaine, d’autres s’essayeront à la côte marchinoise pour tenter de battre le record des précédents. "Cela donne une dimension plus solidaire à l’événement, reprend Nicolas Valente. Il y a une toute autre approche par rapport à 2021 puisque le public est présent. Les écoles se sont mobilisées pour venir encourager les copains et c’est très agréable de voir l’ampleur que ça prend." Certains enseignants se sont également prêté au jeu. L’échevin, Samuel Farcy était également présent et les rumeurs disent qu’il n’a pas osé enfiler le dossart pour se chronométrer…

Une organisation locale et solidaire

Si les plus compétiteurs sont impatients de connaître leur chrono, l’objectif de l’événement était surtout de fédérer les enfants autour du sport. En présence des résidents du Château Vert, la matinée était aussi l’occasion de faire se rencontrer le monde de la jeunesse et celui du handicap. Pour Anne Vandewalle, la directrice des écoles communales, le succès est donc au rendez-vous. "Le soleil est de la partie et c’est l’occasion de faire du sport autrement. Il y a une approche par rapport à la personne en situation de handicap. C’est une dynamique qui nous touche et qui nous permet d’ouvrir le débat, confie-t-elle. Nous avons d’ailleurs prévu une journée pour les élèves de l’école de la Vallée au Château Vert. Ils vont pouvoir rencontrer ainsi les résidents et échanger. On envisage également de l’organiser pour les deux autres implantations."

©C.Vi.

Toujours dans cette même dynamique, l’objectif de ce moment sportif et convivial était également d’encourager la mobilité douce. Même si à Marchin, il faut avoir de solides mollets pour se déplacer avec un deux-roues. D’autres acteurs locaux ont également apporté leur pierre à l’édifice pour faire de cette expérience une belle réussite. Le magasin de vélos 53 Onze by Smol, de Villers-le-Bouillet, s’est également joint à l’événement. "J’étais enseignant avant à l’école de Belle-Maison. C’était donc important pour moi d’encourager le projet et montrer que la mobilité douce a tout son intérêt, même en milieu rural, analyse Éric de Decker, le gérant. Aujourd’hui, l’objectif est de faire un entretien rapide des vélos des enfants et de leur donner quelques conseils pour l’entretien. Cette après-midi, nous aurons également un stand Place Saint-Séverin pour les passionnés. L’idée est de partager un moment avec les amis et montrer notre présence dans la région."

Si aujourd’hui Éric de Decker a quitté le monde des courses cyclistes, il reste toujours dans cet univers. Son top3 pour cette 86eédition de la Flèche wallonne? Alejandro Valverde, Tadej Pogacar et Julian Alaphilippe.