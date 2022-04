Élèves de 6e primaire et résidents du Château vert s’essayeront à la Flèche

Si le projet est porté par Nicolas Valente, d’autres acteurs apporteront également leur pierre à l’édifice pour faire de cette deuxième expérience, une belle réussite. Le magasin de vélo 53onze tiendra un stand pour la révision des deux-roues et prodiguer quelques conseils d’entretien et d’utilisation, le Spar de Marchin fournira les bouteilles d’eau et sandwiches aux bénévoles et time-sport-auto mettra à disposition le système de chronométrage. Un événement qui pourrait perdurer à l’avenir et même peut-être s’étendre à d’autres publics. "On pourrait très bien cibler les enfants plus jeunes ou inviter n’importe quel citoyen à participer, reprend l’employé du centre sportif local. Mais il faudrait voir comment on peut le faire dans la pratique car nous n’avons qu’une heure trente avant le passage des femmes. Le faire un autre jour que la Flèche wallonne aurait forcément moins de sens. Il faut donc réfléchir comment on pourrait agrandir le projet."

Nul doute que, d’ici quelques années, certains élèves se sentiront prêts à gravir le fameux mur de Huy.