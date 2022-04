Marchin: des nids de Pâques pour les aînés

C’est la deuxième fois que l’initiative est mise en place. "On s’est rendu compte que les personnes âgées se sentaient seules, détaille André Jadot, président du CCCA. En leur apportant des nids de Pâques, on leur permet d’avoir des contacts avec l’extérieur, même si on ne peut pas passer beaucoup de temps avec eux."

Le triporteur en promo

Il faut dire qu’avec 83 colis à distribuer, les membres du CCCA ont du pain sur la planche. Tiens, qu’est-ce qu’il y a dans ces fameux nids de Pâques? "Un gâteau au moka et quelques œufs en chocolat."

L’heure du départ a sonné. Si les deux premiers groupes sont partis en voiture, le dernier est allé à l’assaut du centre de Marchin en triporteur, un vélo à trois roues avec un siège à l’avant. "On a fait exprès de le sortir aujourd’hui pour en faire la promotion auprès des personnes âgées" , expose Aurélien Constant. En effet, d’ici peu, les seniors de la Commune pourront en profiter. "Des bénévoles les emmèneront en balade. Comme ça, ceux qui ne peuvent plus se déplacer pourront encore se promener."

Les aînés ravis

Du côté des aînés, on est très content de l’initiative. "Je veux bien croire que ça me fait plaisir, s’enthousiasme Joséphine Colin. Heureusement qu’ils sont là pour nous apporter des œufs. Les cloches ne viennent plus pour nous." Même son de cloche du côté de Claudette Mossiat : "Je suis très contente. C’est vraiment une bonne idée."

Les membres du CCCA n’ont d’ailleurs par l’intention de s’arrêter en si bon chemin. "On organisera également un barbecue le 2 juin" , conclut André Jadot.