A Marchin, on va pédaler jusque demain au profit du Télévie

Parmi les participants, il y a une équipe haute en couleurs au sens propre comme au figuré. Rosalia, animatrice pour "Je cours pour ma forme" à Huy et Amay, a mobilisé ses sympathisants pour créer une vraie dynamique de groupe. "En deux-trois jours, on a vu qu’il y avait un réel engouement, sourit la Hutoise de 53ans, membre de "Huy je cours partout". C’est une première participation pour nous et on ne s’attendait pas à autant d’émulation. Il y a beaucoup de joggeurs parmi les participants mais aussi une équipe de cabaret qui nous a rejoints. Pour égayer un peu le défi, j’ai proposé de s’habiller en mode disco et années 80. Notre objectif est de mettre de la couleur sur cet événement pour profiter encore plus de ces 24heures et donner un peu de baume au cœur en cette période compliquée. On veut mettre l’ambiance sans se mettre la pression. On a aussi des personnes qui ont eu le cancer qui nous rejoindront donc ça donne encore plus de sens à l’effort." Le centre sportif local de Marchin a également voulu donner un élan plus large à l’événement. Le 53onze by Stany Smol, magasin de vélos à Villers-le-Bouillet, était présent pour promouvoir la mobilité douce. "On est présents pour sensibiliser aux vélos électriques et il est possible de les essayer, confie Éric De Decker, le gérant. On amène ainsi une plus-value et une autre dynamique. On est aux prémices de ce type de déplacement et ça va prendre du temps mais je pense qu’il y a un changement de mentalité qui est possible et l’objectif d’aujourd’hui est de sensibiliser les citoyens."