Les élèves handicirque font leur show vendredi

Quand le cirque prend une dimension sociale, les rencontres deviennent plus enrichissantes encore. L’école de cirque de Marchin propose ce vendredi son spectacle annuel réalisé en collaboration avec les élèves, adolescents et adultes, porteurs de handicap qui participent aux ateliers handicirque. "Le rendez-vous est donné à 16h dans la salle de l’école à Grand-Marchin. Il est ouvert à tous, précise Véronique Swennen, la directrice. C’est toujours une belle occasion d’ouvrir la porte sur le monde du handicap et de le décloisonner. La représentation durera une demi-heure et sera suivie par un moment d’échange avec les 11 participants dont 7 d’entre eux sont porteurs de handicap. Ce sont toujours des moments très touchants."