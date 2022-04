MARCHIN | Projet Prométhée: le permis accordé par la Région comprend 52 appartements

Construire le projet avec les Marchinois?

Depuis près de deux ans, le groupe de l’opposition Écolo suit le dossier de près. Si les Verts estiment important de redynamiser cette partie de Marchin, ils déplorent en revanche que le projet ne soit pas davantage construit et pensé avec les citoyens. "On se réjouit de le voir aboutir mais on apprend toujours les choses par voie de presse, regrette Lorédana Tesoro, cheffe de groupe. Le redéploiement économique de la vallée oui, mais pas sans les Marchinois. Et surtout de quel projet parle-t-on exactement? Quelles sont les modifications apportées et de quoi va-t-il s’agir? Nous avions notamment relevé que nous aurions aimé des appartements plus durables et offrant une plus grande mixité sociale pour permettre l’accès au logement à tous. Qu’en est-il? On aurait aimé que les Marchinois soient consultés pour connaître leurs envies et identifier les besoins. Y a-t-il besoin d’autant d’habitations dans la vallée?" Quant à Frédéric Devillers, conseiller communal Écolo, il s’interroge toujours sur le potentiel raccordement aux égouts qui aurait pu être prévu lors du chantier de la chaussée des Forges.