Michel Thomé, le nouveau directeur général de Marchin

Le 25 avril, le Marchinois de 56 ans prêtera donc serment et troquera son casque de cyclo-grimpeur contre celui de directeur général. Un nouveau pari et de nouveaux défis à relever l’attendent."Pour moi c’est vraiment une chance qui nous attend. On a à la fois un nouveau bourgmestre et un nouveau DG. C’est beaucoup de changements mais c’est très excitant. Il y a plusieurs choses qui sont dues à l’héritage de l’ancien secrétaire communal comme la gestion des instances politiques mais depuis 2013, il faut endosser en plus la gestion du personnel et je pense que ce sera là mon plus gros défi,analyse-t-il.Cela ne veut pas dire être le chef autoritaire mais plutôt gérer les équipes. Je pense que ce sera très challengeant pour moi."L’Administration pourra au moins bénéficier de l’expérience acquise depuis plusieurs années. Michel Thomé connaît l’administration et ses rouages. Il faut dire aussi que depuis 2020, il avait rejoint Éric Lomba en tant que collaborateur du député wallon. Une fonction qu’il quittera également."C’est vrai que je vais tourner la page également. C’est une expérience qui m’a permis d’avoir une vision plus large même si c’était en plein pendant l’ère Covid et donc forcément au ralenti."Adepte des paris sportifs, en cyclisme surtout, c’est une nouvelle montagne qui attend le DG. Mais nul ne doute qu’il aura les jambes, la force et le courage pour la gravir.