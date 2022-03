Marchin: une seconde jeunesse pour la salle du Fourneau?

Mais ce 24 mars, la Commune a reçu un retour de mail du SPW indiquant qu’il manquait pourtant la délibération du conseil communal et que la demande ne pouvait pas être prise en compte pour le moment. Retour en arrière donc pour le collège qui se voit obligé de faire volte-face."On nous laisse jusqu’au 15 avril pour répondre. C’est pour cette raison que nous faisons passer le point en urgence", ajoute le mayeur marchinois.

Si la Commune obtient le feu vert pour cet appel à projets, la salle, située rue du Fourneau, pourra ainsi bénéficier d’un lifting complet.

Un état des lieux des bâtiments communaux?

Montant des travaux estimés? 373000€ dont 70% seront subsidiés. La part communale serait donc ainsi de 110000€. L’urgence ainsi que le point ont été approuvés par l’ensemble des conseillers communaux mais avec une réaction du groupe des Verts."Vous avez bien raison de répondre à cet appel qui sera bénéfique pour la salle du Fourneau et on vous encourage évidemment dans la rénovation énergétique,étaye Lorédana Tesoro, cheffe de groupe Écolo.Je pense cependant qu’il serait intéressant de faire un relevé de tous les bâtiments communaux pour avoir une vue d’ensemble. Ce serait bien qu’on puisse faire un état des lieux des consommations énergétiques pour chaque infrastructure. On pourrait ainsi plus facilement prioriser. Je sais qu’on l’a déjà demandé par le passé donc je profite de ce point pour réitérer cette demande."

Du côté du collège, le point soulevé par la conseillère communale est à l’ordre du jour et le service travaux devrait apporter des éléments de réponse prochainement. Il ne reste donc plus qu’à voir si la Commune aura le feu vert du SPW pour cet appel à projets. Après les récentes rénovations de l’éclairage du hall omnisports, ce sera donc peut-être au tour de la salle de sport du Fourneau de profiter de transformations énergétiques. La première d’une longue série?