Des sports moteurs qui ne font toujours pas l’unanimité: Marchin autorise 3 événements

"On n’avait pas parlé du Rallye du Condroz lors de cette réunion. J’aurais préféré que ça fasse partie d’un point ultérieur", s’étonne Frédéric Devillers, conseiller Vert."C’est une manifestation récurrente. On aime ou on n’aime pas, mais on sait que chaque année on doit en tenir compte,répond le bourgmestre, Adrien Carlozzi.Je rappelle que je pourrais très bien prendre ces décisions seul mais notre volonté est d’étendre la discussion pour expliquer et prévenir. Je pense qu’il faut pouvoir concilier et trouver un juste milieu. On ne parle pas de toutes les demandes que je refuse mais je peux vous assurer qu’il y en a de plus en plus."