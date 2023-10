Attentat de Bruxelles: 40 ados de Lincent étaient au match des Diables rouges ce lundi 16 octobre

"Comportement magnifique"

Après la première mi-temps, le bourgmestre et quelques jeunes ont même quitté leur place pour aller manger une frite, boire un coup ou se dégourdir les jambes dans l’enceinte du stade Roi Baudouin. "Tout d’un coup, par haut-parleurs, il a été demandé à tous ceux qui étaient sortis de rentrer précipitamment à l’intérieur du stade pour se mettre en sécurité, poursuit le bourgmestre lincentois. Mais il n’y a pas eu de mouvement de panique. Les supporters de même que nos ados ont eu un comportement magnifique et ce n’est pas des paroles en l’air."

Une fois revenus à leur place, les Lincentois, comme les 35 000 autres supporters, ont dû patienter pendant plusieurs heures. Avec un peu d’inquiétude quand même mais sans panique. "À aucun moment on ne s’est senti en danger, souligne Yves Kinnard. Finalement, je pense que l’inquiétude venait davantage des messages qu’ils recevaient de leurs parents ou des images qu’ils voyaient sur les réseaux sociaux et les sites d’info. À l’inverse, dans le stade, on nous donnait plutôt des messages rassurants en soulignant qu’on y était en sécurité, en vantant le bon esprit des supporters…"

Et puis vers minuit, le stade a tout doucement laissé partir ses spectateurs. "Là aussi j’ai été positivement étonné du calme et du respect dans lequel cela s’est fait. Les gens quittaient tribune par tribune en quelques minutes, raconte Yves Kinnard. Et même pour rejoindre le parking des cars, il n’y a pas eu de bousculade, de panique."

Finalement, vers 1h du matin, fatigués, les Lincentois ont pu reprendre le car en direction de la Hesbaye. "La plupart se sont vite endormis", conclut Yves Kinnard.