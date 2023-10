Les écoles de Lincent et Racour entreront dans leur ère 2.0: rénovations et extension sont prévus

La séance du conseil communal de ce jeudi soir était chargée à Lincent. Avec, pour premier point, la présentation de l’audit énergétique réalisé par le bureau d’études Pierre Berger de Chaudfontaine. En ligne de mire: la rénovation des écoles communales de Lincent et de Racour. "C’est un projet coûteux mais d’une importance capitale", a amorcé le bourgmestre, Yves Kinnard. Pour un montant d’un peu plus de 2 500 000 € (dont potentiellement 65% de subsides), les bâtiments scolaires vont bénéficier de profondes transformations en termes d’isolation. "On nous a informés qu’il faisait parfois plus de 30° en été et -10° en hiver ce qui entraîne des problèmes d’humidité et d’infiltration, explique le responsable de l’audit énergétique. Le challenge était donc de répondre à la question: comment rénover ce type d’architecture qui date des années 80 tout en respectant les bâtiments et le travail qui avait été fait à l’époque ? Nous avons finalement fait le choix d’une isolation par l’extérieur. Les inconvénients d’une isolation par l’intérieur sont divers. On aurait forcément perdu de l’espace au niveau des locaux, mais il aurait également fallu décrocher le mobilier pendant les travaux. Et les enfants n’auraient pas pu rester dans les bâtiments durant la durée du chantier." Une isolation intérieure est cependant prévue pour les faux plafonds. En outre, le bureau d’étude a opté, dans son esquisse, pour des plaquettes de briques sur les bâtiments existants afin de ne pas toucher aux fondations et de ne pas devoir démonter les murs extérieurs actuels, ce qui aurait engendré un surcoût.