La rue des Champs va être rénovée à Lincent

Ça faisait quelques années déjà que la rue des Champs, à Racour, devait être rénovée. Et finalement, le marché public pour l’entretien et la réfection de la voirie vient d’être attribué le 4 octobre dernier pour un total de 176 598,19 € TVA comprise. "Le montant représente pour partie un raclage-pose et à d’autres endroits, une réfection un peu plus approfondie de la voirie, explique le bourgmestre lincentois, Yves Kinnard. Ce sont des travaux qui se justifient pleinement et qui impliquent des réparations plus en profondeur, jusqu’au coffre de voirie par endroits."