Le presbytère de Racour est vendu

C’est une des plus belles – si pas la plus belle – maison du village. Le presbytère de Racour était propriété communale jusqu’il y a quelques mois encore lorsque la Commune de Lincent a annoncé son intention de le mettre en vente. Une belle bâtisse du XVIIIe siècle dont la vente, via le site notarial de ventes par enchères Biddit, devait être lancée à la mi-juin. "La Commune, raisonnablement, n’a pas les moyens de pouvoir restaurer le bien, expliquait alors le bourgmestre, Yves Kinnard. Ce n’est pas facile de se déposséder d’un bien ainsi. Si on le garde comme ça, il va se détériorer. On vend quand même clairement un bien d’exception, même s’il y a beaucoup de travaux. On en est conscients. Il faut aller chercher un public qui a les moyens et qui cherche à se faire plaisir en achetant un bien aussi exceptionnel."