La "P-A’ss Chorale" de Lincent va s’envoler en Suède pour les championnats d'Europe

La seule chorale wallonne

Crée en 2006 sous les sollicitations de la fabrique d’église de Lincent, la chorale n’a cessé de chanter un peu partout en Belgique et ailleurs. "Nous participons à beaucoup de cérémonies, comme des mariages et des enterrements. Principalement en Flandre car le public est plus réceptif qu’en Wallonie. " Pour preuve, elles sont quatre équipes belges à participer au concours en Suède, et P-A’ss Chorale est la seule de Wallonie ! Leur répertoire quant à lui, se veut éclectique. "Pour les championnats, ce sera des chansons plus classiques mais chez nous, nous reprenons aussi des chansons populaires. Nous aimons chanter de tout. "

100 % féminine

Auparavant mixte, la formation est finalement devenue exclusivement féminine, sans le vouloir. "Nous avions des hommes mais les aléas de la vie ont fait qu’ils sont partis et nous sommes à présent une chorale 100 % féminine, plus notre pianiste Artur Burmistrov. "

Le groupe se réunit une fois par semaine à l’académie de Hannut. Un milieu que connaît bien le chef de chœur. "J’ai été auparavant élève là-bas. À présent, je m’occupe de la direction d’orchestre et la direction de chorale au Conservatoire de Liège." Pour ces championnats, la chorale ne se met pas la pression et continue sa préparation normalement. "Nous révisons les programmes qui nous sont imposés. Nous allons participer à deux catégories: “ musique sacrée a cappella ” et “ chœur de chambre ”. On espère aller le plus loin possible pour remporter la coupe des nations." Le championnat se tiendra du 28 octobre au 5 novembre.

Pour découvrir les programmes des championnats, deux représentations sont prévues le 30 octobre à 19 h à l’église de Lincent et à 20 h 30 à l’Académie de Hannut (PAF gratuit)