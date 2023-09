Le MR crée une nouvelle liste à Lincent: "On doit s'attendre à un climat tendu jusqu'aux élections"

Pierre-Alexandre Noupré, pourquoi cette nouvelle liste ?

Après une longue réflexion et de nombreuses délibérations, nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait une alternative à ce que voulait le bourgmestre. Nous ne voulons pas de sa liste unique, la sienne. À nos yeux, une telle liste n’avait aucun sens. Son mouvement "Ensemble", c’est la porte ouverte pour embrouiller le citoyen, parce que plus on met de personnes avec des idées autour d’une table, plus c’est compliqué. On a un peu été le grain de sable dans cet engrenage. Nous voulons créer un espace où chacun peut contribuer à façonner l’avenir de Lincent. On fait appel à l’unité, à quelque chose de plus, pour que Lincent soit meilleur demain, en faire un lieu où il fait bon vivre. On veut créer un espace où chacun, indépendamment de ses origines, de ses croyances et de son parcours, peut participer activement à la prospérité de notre commune.

Que s’est-il passé avec le bourgmestre Yves Kinnard pour en arriver là ?

Il a annoncé qu’il quittait le MR en disant qu’il ne pouvait plus être en phase avec son président (NDLR: Georges-Louis Boucher). Il a donc claqué la porte, en entraînant avec lui ses amis.

La commune est-elle encore gérable malgré tout ?

Il n’y a plus aucun MR au collège et la confiance n’est plus là. On doit se résoudre à connaître une année, avant les élections communales, durant laquelle le climat sera tendu. Nous, avec les 30 membres du MR de Lincent, on a dit "non" au bourgmestre, pour pouvoir conserver nos valeurs et rien ne nous fait peur. On ne part pas dans la peau d’un perdant, que du contraire.

Vos ambitions, votre programme pour la campagne, sont déjà une réalité ?

Il y a une nouvelle population à Lincent, et donc de nombreux projets de lotissements et de nouvelles habitations car nous sommes entre Bruxelles et Liège. Mais nous ne voulons pas devenir un village dortoir. C’est pourquoi nous avons des projets ambitieux. Pour l’enseignement, pour lequel il est devenu urgent de rénover et d’agrandir les écoles. Pour la jeunesse, on aimerait relancer les mouvements de jeunesse dans les villages. Et il faut améliorer les relations avec le tissu commercial et agricole. Ici, il y a énormément d’associations très actives, dans les domaines culturels, sociaux et sportifs. Nous devons les soutenir de manière plus efficace.

Vous avez le soutien du président du MR…

Oui, sa présence à notre conférence de presse est un gage de confiance et cela nous incite à nous battre pour façonner un avenir meilleur où chaque voix compte, où chaque idée est valorisée et où chaque individu peut contribuer à faire de Lincent autre chose qu’un village dortoir.