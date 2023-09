Le MR crée "Lincent l’autre", pour contrer le bourgmestre

À l’heure actuelle, trois candidats et candidates se sont déjà manifestés: le président local Pierre-Alexandre Noupré, qui sera tête de liste, Catherine Bernaerts et Frédéric Polomé. "Et quand on parle de liste d’ouverture, cela veut dire qu’elle est ouverte à d’autres candidats que ceux du MR, précise le président. Maintenant, s’il devait y avoir treize candidats avec l’étiquette MR, elle sera fermée."

On n’en est pas encore là, bien sûr. L’objectif est de poursuivre les projets du MR local, après avoir refusé l’idée du bourgmestre d’une liste unique. "Et il faut rappeler qu’Yves Kinnard, le bourgmestre, Albert Morsa, le 1er échevin ; Renée Dardenne, la 3e échevine, et Louisette Magnery, conseillère, ne font plus partie du MR. Il n’y a pas de libéraux indépendants, les seuls vrais libéraux seront sur notre liste."

Plus de détails dans notre prochaine édition.