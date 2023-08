Rues inondées, coulées de boue, arbres arrachés en Hesbaye: "Je crains que le pire soit devant nous..."

C’est le cas à Lincent où pas un village n’est épargné par les eaux de ruissellement et coulées de boue. "On a des coulées importantes d’eau et de boue, tout particulièrement dans le quartier de la Bruyère", informe le bourgmestre, Yves Kinnard, qui précise que là, 38 litres d’eau au mètre carré sont tombés en seulement neuf minutes, d’après le pluviomètre d’un riverain.

Et parmi les rues les plus touchées, il y a le chemin d’Orp, "où des arbres sont également tombés", la rue des Gottes, la rue du Bordelais, "en plus de l’une et l’autre rues à Racour et Pellaine. On apporte des sacs de sable aux riverains pour les aider. Nos équipes sont sur le terrain et les riverains s’entraident, ce qui est beau à voir."

À Waremme, "les bassins sont saturés et le Geer sort de son lit"

Du côté de Waremme, il revient que la rue des Prés, habituée aux inondations, et celle de Huy rencontrent des soucis, comme nous en informe le bourgmestre, Jacques Chabot. "On essaie de contacter la Protection civile pour qu’elle nous procure des sacs de sable supplémentaires." C’est que les égouts ne suivent pas dans ces artères de la ville. "Ce n’est pas faute d’avoir curé les avaloirs." Une première grosse averse avait déjà provoqué des inondations. "Là, c’est reparti", ajoute le mayeur.

Une autre vague de précipitations est attendue pour 16 h, comme l’annonce Hervé Rigot, l’échevin des Travaux waremmien. "Je crains que le pire soit devant nous… Là, la situation, qu’on n’a pas pu anticiper, est très difficile. On a accumulé des eaux de pluie en très peu de temps, nous informe-t-il. Les bassins d’orage sont saturés, le Geer sort de son lit entre Oleye et Lantremange." Idem pour le Roua, petit ruisseau qui, lui aussi, déborde. "La rue du Roua est sous eau."

Des terres venues de l’amont des rues Hyacinthe Docquier, à Bleret, et des Champs, à Waremme, ont provoqué des coulées de boue. "On procède à l’ouverture des avaloirs pour permettre à l’eau de s’évacuer. On communiquera une information dans les prochaines minutes pour inviter les habitants à venir chercher des sacs de sables", ajoute l’échevin, qui précise qu’une réunion d’urgence est en cours entre la Ville et les différents services de police et de secours, ces derniers par ailleurs submergés d’appels. "Des priorités et un plan d’actions vont être établis afin d’éviter, tout d’abord, des drames humains mais aussi, ensuite, matériels."

À Crisnée, "des arbres sont tombés"

À Crisnée, les équipes "sont sur les dents, s’exprime le premier échevin, Alain Materne. Ceci dit, les travaux réalisés au bassin d’orage pour limiter les risques d’inondations portent leurs fruits." Cela n’empêche pas la rue de la Ville d’être inondée, "comme c’est à chaque fois la même chose", et une coulée de boue venue des champs d’être constatée. "Quelques arbres sont également tombés, notamment dans la rue du Geer. Ils sont en train d’être débités."

À Oreye aussi, il y aurait des problèmes. Mais nous n’avons, pour l’heure, pas réussi à atteindre la Commune.

+ Plus d’infos à suivre...