À Lincent, le MR ne rejoindra pas la liste pluraliste aux prochaines élections communales 2024

Depuis, l’idée a fait son chemin. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que la mayonnaise prend puisque la future liste comprendra plusieurs tendances idéologiques. "On avait donné la date butoir du 8 août pour connaître le positionnement des différentes familles politiques, indique Yves Kinnard. Seul le MR a décliné l’invitation (lire ci-contre)".

"Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de libéraux sur la liste, prévient Louisette Magnery, actuelle conseillère communale. Car je garde mon idéologie. Il n’y aura pas de MR mais le libéralisme sera bien présent !" "Effectivement, chaque individu pourra revendiquer son appartenance idéologie, ajoute Yves Kinnard. Mais plutôt que de se focaliser sur nos différences, le but de cette liste pluraliste, c’est de travailler sur ce qui nous rassemble. C’est déjà un peu ce qui se fait dans les faits au conseil communal puisqu’au cours de cette législature, quasi 95% des dossiers ont été votés à la majorité. Il y a aussi beaucoup d’idées qui ont été amenées par la minorité socialiste."

Justement, du côté socialiste, le message a été bien reçu puisque l’USC (Union socialiste communale) s’est prononcée en faveur de cette liste pluraliste. "Suite à l’appel lancé par le bourgmestre en novembre dernier, on en a référé à nos instances supérieures, indique Gilles Cazejust, président de l’USC. Notre président de fédération, Éric Hautphenne, en a discuté avec Yves Kinnard avant de donner son feu vert. Et au niveau local, au sein de l’USC, nous avons décidé de saisir cette main tendue. C’est vrai qu’après 12 ans de minorité, on a envie de faire avancer les choses…" "C’est un projet fédérateur au bénéfice de tous les Lincentois", ajoute Étienne Daloze, conseiller communal LRPS.

Du côté des Engagés, la décision a été rapidement prise. "On est déjà dans la majorité au sein d’une liste commune donc ça a été plus simple, souligne Éric Vandevelde, 2e échevin. On ne voyait pas pourquoi on ne devrait pas participer à un si beau projet."

Et chez Écolo ? Même si la date butoir du 8 août est dépassée, les Verts n’ont pas encore officiellement réagi. Il est vrai qu’il n’y a plus d’écolo autour de la table du conseil communale et que la locale est en pleine reconstruction. "On n’exclut aucune possibilité, affirme Tristan Motquin, conseiller CPAS Écolo. On n’est pas dogmatique. D’autant plus qu’à l’échelle de Lincent, l’appartenance idéologique est moins importante. Mais si on rejoint la liste Ensemble, ce n’est pas dans le but d’être élus mais plutôt pour soutenir un programme", affirme le jeune conseiller CPAS.