Neuf kilomètres de travaux pendant quatre mois sur la E40, de Lincent à Hélécine

Cela implique, bien entendu, des limitations de vitesse. Ainsi, la vitesse maximale sera limitée à 70 km/h vers Bruxelles et 90 km/h vers Liège. Un radar Lidar sera présent pour contrôler le respect de ces vitesses.

Outre l’autoroute en elle-même, les bretelles d’accès et sortie 27 (Lincent) et 26 (Hélécine) vont aussi subir ce lifting de même que les accès vers l’aire d’Hélécine. Pendant deux à trois semaines, successivement, les accès et sorties "Lincent" puis "Hélécine" seront donc fermés à la circulation. Même chose pour l’aire autoroutière dont la date de fermeture sera communiquée ultérieurement.

Ce chantier représente un budget de près de 4 millions d’euros (HTVA) financé par la Sofico, maître d’ouvrage.

Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique: le Service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

C’est la société Baguette qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.