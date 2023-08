"La lichette", de la couture avec un grand C

Produits variés mais pros

Dans son activité, Catherine prône, d’une certaine manière, l’écologie: beaucoup de pièces sont nées de produits de récupération, tels que des jeans, des sweats… "Mais je cherche aussi à créer des objets réutilisables !, ajoute-t-elle." Emballage réutilisable pour les tartines, dessus de plat qui permet d’éviter les films plastiques…: la récup, c’est son truc ! "J’organise des ateliers couture et je demande par exemple aux participantes de venir avec des objets qu’elles souhaitent redynamiser. Je leur apprends à faire des trousses pour commencer puis des sacs, des jupes…" Durant l’été, la couturière s’est rendue disponible à la demande. Des stages sont également parfois organisés et ce, dès 9 ans.

Son point fort ? Son diplôme ! "Avec le Covid, la couture a repris de manière exponentielle, remarque-t-elle. Et souvent, ce sont des particuliers qui se lancent sans connaître la technique. Moi, je l’ai, je suis diplômée et je peux apprendre les bases nécessaires pour réaliser des articles de bonne qualité." Paréos, sacs et châles sont à découvrir dans son atelier à Lincent.