Un Lincentois porte un coup au visage d’un policier

Tous les deux agressifs

Il a été invité à plusieurs reprises à se calmer. Il a voulu prendre la fuite, une première fois au volant de sa voiture et la seconde fois, à pied. Son frère Jonathan est intervenu pour tenter de lui faire entendre raison.

Mais Xavier était insultant et défiait les policiers. Suite à sa résistance, il a fini par être amené au sol afin d’être maîtrisé. Jusque-là, son frère tentait de calmer les choses mais il a commencé à devenir lui aussi belliqueux pour empêcher l’arrestation de son frère. Xavier, une fois au sol, a porté un coup dans le visage de son collègue, qui a perdu ses lunettes. La police a utilisé du spray incapacitant. Jonathan lui a frappé dans la main pour le faire lâcher son spray, tout en l’insultant. Xavier s’est calmé tandis que Jonathan ne sera maîtrisé que grâce à l’intervention d’un troisième policier en civil qui passait par là. Xavier a admis avoir une personnalité nerveuse. Selon lui, un des policiers l’était également et lui a parlé sèchement. Il ne tenait plus en place et a voulu reprendre sa voiture pour rentrer chez lui. L’autre policier et son frère l’en ont empêché. La situation s’est envenimée. Le premier inspecteur montait dans les tours et lui aussi. Il a été légèrement poussé, ce qui l’a encore plus énervé. Il s’est éloigné et lui a fait un geste de la main pour l’envoyer "péter". Lorsqu’il a été mis au sol, il s’est défendu. Il n’a reçu aucun coup et n’en a pas porté.

Jonathan a admis que son frère était assez nerveux. Il a décidé de l’accompagner sur le lieu de l’accident pour s’assurer que tout se passerait bien. Selon ses dires, les policiers étaient agressifs et son frère est monté dans les tours. Il s’est mis entre eux pour tous les calmer. Lorsqu’ils ont voulu l’emmener, il l’a défendu. Il n’a pas reçu de coup et n’en a pas porté. Il a seulement été gazé. Il a refusé d’être mis en cellule car "il n’est pas un truand". Il ne s’est pas laissé faire mais sans être violent. Le tribunal a rappelé que la notion de coup requiert un rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion, sans qu’il soit nécessaire que ce coup ait laissé des traces ou occasionné un dommage. Une poussée, par exemple, est donc considérée comme un coup.