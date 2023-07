Notre série "Un musée, un objet" : jusque dans les années 60, le tarare a fait la renommée de Racour

Et pourtant, dans nos campagnes, l’arrivée de cette machine à la ferme fut une petite révolution puisqu’il remplaçait le van, cette sorte de large panier en osier que l’on secouait au vent pour laisser s’envoler les crasses. D’autant plus que, par la suite, le tarare permettait aussi de trier et d’ensacher les grains.

Dans les greniers de fermes, il n’est pas rare de trouver encore ce genre d’objets qui était actionné en tournant une manivelle. Le musée de la vie d’autrefois et du tarare, à Racour, en possède quelques beaux exemplaires.

Si cet objet est mis à l’honneur à Racour, c’est parce que dans le village se trouvait une petite industrie de fabrication de tarares . "C’était la firme Wauters, explique Jean-Louis Craninx, un des bénévoles du musée. Elle a été en activités du début du XXe siècle jusque dans les années 60."

Jusqu’au Congo belge

Idéal Wauters, le n° 5 Industriel, le n° 6 trieur-dépoussiéreur… Plusieurs modèles du fabricant furent récompensés lors de salons agricoles à Liège et à Bruxelles. Au plus fort de l’activité, l’entreprise familiale occupera jusqu’à six ouvriers. "Mais l’entreprise était aussi précurseur en ce qui concerne le télétravail, rigole Jean-Louis Craninx. Pour quelques francs, des femmes du village confectionnaient chez elle des tamis en fil de fer…"

Avec la modernisation de l’agriculture et l’apparition des moissonneuses-batteuses, le tarare va petit à petit perdre de son utilité. "Il y a eu encore des exportations de matériel vers le Congo dans les années 50. Les tarares étaient transportés sur un chariot tracté par un cheval jusqu’à la station de chemin de fer de Racour, explique encore Jean-Louis Craninx. Là, par train, le matériel allait jusqu’au port d’Anvers pour être expédié par bateau vers la colonie belge." La renommée de Racour dépassait donc nos frontières.

Rue Saint-Christophe, 1 à Racour. 019/51 04 28 ou 0496/654 219. Entrée: 2 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.