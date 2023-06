Marie Dewael, psychomotricienne à Lincent, propose un espace Snoezelen et des stages récréatifs

Une analyse qui se fait notamment autour du jeu. Et cela, Marie en possède énormément. "J’ai acheté la plupart du matériel, mais j’ai aussi pu bénéficier de quelques dons et de récup", précise celle qui a ouvert son cabinet dans la maison de ses parents. Mais ce n’est pas tout: Marie Dewael a également mis en place un espace Snoezelen, où les cinq sens sont étudiés de manière ludique et relaxante. "Comme ça, ils découvrent le monde à leur manière et développent des sens qu’ils n’utilisent pas toujours de manière optimale."

Des stages pour s’amuser

Outre cette partie orientée bien-être et compréhension de l’enfant, Marie Dewael prévoit différents stages, à visée plus récréative. Différents thèmes seront abordés, durant trois stages. "Du 24 au 28 juillet, c’est un stage orienté musique. O n découvre la danse, la coordination…" Du 31 juillet au 4 août, les enfants pourront participer à l’activité "Les copains de petit loup". Au programme: création d’une marionnette et mini-théâtre en fin de semaine. "Et du 7 au 11 août, ce sera plutôt orienté nature." Et les collations seront prévues ! "On va essayer de proposer des choses locales, qu’ils ne mangent pas forcément chez eux. Ils peuvent venir avec autre chose, mais c’est compris dans le prix !" Il reste des places pour les différents stages, mais il va falloir faire vite…

0471/26 63 50, dewaelpsychomotrelationnelle@gmail.com ou "Marie Dewael Psychomotricienne relationnelle" sur Facebook.