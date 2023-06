La tour de l’église de Racour était bien gardée

Un carnet de jeu avait été réalisé pour permettre aux plus jeunes de visiter l’édifice et d’apprendre son histoire en s’amusant. La tour, qui compte une centaine de marches étroites en spirale est dotée de quatre meurtrières orientées vers la place, de quoi permettre aux défenseurs d’avoir le dessus sur leurs assaillants en cas d’attaque.

Le premier niveau comporte le poste d’observation. Une petite porte ferme un passage vers l’extérieur, avant que l’église soit construite contre la tour. On est forcé d’y marcher de manière courbée et puis décapité par le garde qui nous attend à sa sortie, rien de moins que cela…

Au niveau supérieur, on y découvre le seigneur de Racour assis devant sa table de travail. On remarque aussi une petite scène qui montre la façon de vivre des paysans avec la chaumière, la paillasse, les jouets en terre et la vaisselle, "copiés d’une exposition à Liège sur le XIVe siècle, nous précise Anny Lecocq. On montre aux enfants comment ils vivaient à l’époque. D’ici, on va ensuite au hall de l’agriculture avant la mécanisation, au musée de la vie d’autrefois, c’est un plaisir de faire découvrir sa commune", raconte encore cette bénévole.

En marge de la découverte de la tour, il était possible de déguster du fromage durant une fromenade, une promenade à la campagne qui démarrait devant le musée, mais celle-ci n’a pas eu beaucoup de succès, vu les températures élevées.

Pour rappel, les 2e et 4e week-ends de chaque mois, il est aussi possible de visiter le musée, ainsi que l’église en même temps.