Une pétition de 115 signatures contre les 3 éoliennes de Lincent

Tel est le projet lancé par Luminus à la mi-mai. L’enquête publique se termine ce mercredi et une première réunion d’information a déjà eu lieu le 25 mai. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que ce projet ne suscite guère l’enthousiasme dans les villages concernés. Surtout à Racour, rue de Pellaines et à Lincent, rue de Huy. Même si la Commune n’a qu’un avis à remettre, une pétition de 115 signatures contre le projet, lui a été remise. Elle émane de Marie-Madeleine Nisen, une conseillère communale de l’opposition . "Je ne suis pas la plus impactée par ce projet mais lors de la réunion, j’ai ressenti le malaise profond des habitants suite à ce projet", indique la conseillère. Qualité de vie, impact paysager, effet stroboscopique, risques pour la biodiversité… La conseillère communale estime en plus qu’avec 5 éoliennes déjà présentes, une ligne TGV, une autoroute et une ligne haute tension, Lincent subit déjà assez de nuisances.

Le collège ne s’est pas encore prononcé officiellement. "L’avis que nous remettrons en tant que collège communal sera forgé sur les remarques des habitants, nous précisait le bourgmestre Yves Kinnard dans un précédent article. On y sera très sensibles. Il faut prendre en compte le bien-être de la population…" Dans ce contexte, on voit mal comment l’avis de la Commune pourrait être positif.