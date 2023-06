Elise, un large sourire sur ses 100 ans de vie à Lincent (photos)

Elise, seule centenaire lincentoise, est née le 29 mai 1923 à Racour, village qu’elle n’a jamais quitté. Sa venue au monde a comblé de joie ses parents et sa grande sœur Marie. "Elle a bénéficié d’une enfance et d’une adolescence heureuses", commente le bourgmestre Yves Kinnard, ému en lui adressant ces quelques mots. Elise est allée à l’école communale du village puis a étudié trois ans à Waremme, "j’ai appris le ménage", explique-t-elle. Au début de la guerre, la jeune femme rencontre celui à qui elle donnera son cœur le 21 février 1043: Georges Schepers, instituteur au village mais aussi agent du Crédit communal.

Le couple qu’elle formait avec Georges avait beaucoup d’amis. Et parmi eux, un vétérinaire que le mari d’Elise n’hésitait pas à aider lors des césariennes. Lorsque sa sœur dont elle était très proche décède en 1994, Elise se rapproche encore un peu plus de ses nièces dont elle était déjà très proche. Et c’est soutenue par Elise que sa nièce Josette meurt à son tour terrassée par la maladie ; c’était en 2018. Aujourd’hui, la centenaire de Racour est très proche de ses deux nièces, Marie-Paule et Marie-Josée.

De ces 100 ans, Elise garde de bons souvenirs mais il y en a tant qu’elle peine à les exprimer. "Nous avons toujours vécu au même endroit", ajoute-t-elle. Là, où elle vit d’ailleurs toujours aujourd’hui. "Et je continue à faire mon ménage. Je veux rester chez moi tant que je le peux, je ne veux pas aller en maison de repos."

Une anecdote ? C’est le bourgmestre qui la donnera. Elise, c’est "Madame basket". "C’est son surnom", explique Yves Kinnard car Elise était connue pour faire de longues balades à pied dans le village, toujours chaussée de ses baskets Nike Air dernier cri. Ce dimanche, c’est pourtant chaussée de beaux escarpins à talon qu’accompagnait une jolie jupe à fleurs qu’Elise a reçu cadeaux et mille bises. Et lorsqu’on lui demandait de se lever pour une photo de groupe, la jolie centenaire n’hésitait pas à rallier un coin de la salle. Sans canne, sans bras sur lequel s’appuyer. Vaillante et avec un large sourire.

Un très bel anniversaire, Mme Adons.