Lincent vend son presbytère de Racour… mais pas avant la fin septembre

Le presbytère, qui a accueilli les prêtres en poste sur Lincent pendant des années avant d’héberger des migrants, avait besoin d’être nettoyé de fond en comble et le terrain, élagué des mauvaises herbes. "On a fait en sorte que ce soit beau. Et on a été pris de court." Moins d’un mois pour rendre plus présentable le presbytère et en faire sa pub avant le lancement des enchères sur Biddit, c’était trop juste. En concertation avec l’étude du notaire en charge de la vente, "on a modifié la date du cahier des charges et on a repassé le point en conseil communal. On a donc décidé de postposer la vente." Pour permettre aux candidats acheteurs "de se retourner, de solliciter de leur architecte l’élaboration d’un plan en vue de travaux, pour aller à la banque aussi. On ne voulait pas faire tout dans la précipitation. Notre objectif n’est pas de vendre dans l’empressement à bas prix mais bien de le vendre, ce bien." Une vente que la Commune de Lincent a décidé de lancer la mort dans l’âme. "C’est un bien qui est classé, poursuit le bourgmestre. Sa rénovation serait bien trop coûteuse pour la Commune. On ne serait pas capable d’assumer tous les frais. Vendre le presbytère, c’est donc une bonne décision pour la majorité." Avec l’espoir que le candidat acheteur qui remportera la mise aura un beau projet de rénovation. Cette rénovation, comme le bien est classé, devra répondre à de nombreuses obligations du Patrimoine. Et "c’est un bien qui nécessite beaucoup de travaux".

Depuis que la Commune a annoncé son intention de se défaire du presbytère de Racour, "on a eu beaucoup de marques d’intérêt. Même de gens de Bruxelles ou encore de Flandre. On a reçu beaucoup d’appels à la commune. Et même de Lincentois qui se positionnent." D’autant plus que ces candidats peuvent être intéressés par l’ensemble du presbytère et du terrain à bâtir situé à l’arrière, ou par l’un ou l’autre. "On va mettre en vente les deux lots puis, quelque temps après, on mettra l’ensemble", poursuit Yves Kinnard. Le tout, pour un prix avancé et espéré de 490 000 €.

Le bien risque d’intéresser des investisseurs tant sa situation est belle en plein cœur de Racour. Mais des travaux seront nécessaires. Et si la Commune compte dessus, rien n’assure que le candidat investisseur aura les moyens de rénover, s’il a ceux pour acheter le presbytère…