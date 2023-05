Trois éoliennes en projet entre Lincent et Racour

Les trois turbines seraient installées en décalage par rapport aux éoliennes déjà présentes le long de la E40. De nouvelle génération, elles seraient un peu plus hautes que les autres. Soit une hauteur de mât de 150 m pour un diamètre du rotor d’une quarantaine de mètres.

La production d’électricité verte estimée est de 26,1 à 29,4 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation d’environ 7 000-8 000 ménages. Ces trois éoliennes permettraient donc d’éviter l’émission de 9 200 à 12 400 tonnes de CO2 par an.

À 600 m des zones d’habitation

C’est pour les habitants de la rue de Pellaines, à Racour, et ceux de la rue de Huy, à la sortie de Lincent, que l’impact visuel de ces trois éoliennes serait le plus important. Même si elles seraient localisées à 600 m de ces zones d’habitat.

Si l’affichage du projet est déjà en place, l’enquête publique ne débute que lundi prochain pour se terminer le 14 juin à 12 h. D’ici-là, les habitants ont l’occasion de venir consulter les détails du projet à l’administration communale et d’envoyer leurs remarques et observations à la Commune. Des informations peuvent aussi être obtenues auprès de Luminus ( nathalie.van.rompaey@luminus.be). Une réunion d’information est d’ores et déjà programmée pour le jeudi 25 mai à 19 h à la salle communale de Racour.

Le collège s’alignera sur l’avis des habitants

Au terme de l’enquête publique, les autorités communales donneront leur avis aux fonctionnaires, technique et délégué, de la Région wallonne qui décideront de l’octroi ou non du permis. "J’ai bien un avis personnel, note le bourgmestre de Lincent, Yves Kinnard. Mais l’avis que nous remettrons en tant que collège communal sera forgé sur les remarques des habitants que nous représentons. On y sera très sensibles. Il faut prendre en compte le bien-être de la population et l’impact paysager qu’auront ces éoliennes."