Tradition respectée à Racour. Ce dimanche, sur la place de l’église, les habitants n’ont pas manqué le rendez-vous de la Saint-Christophe. Cette année encore, plus de 100 véhicules ont participé au cortège et ont demandé la protection du patron des voyageurs et protecteur du village. Un événement ancré depuis plus de 60 ans. "La nouveauté c’est qu’on invite désormais les artisans à se joindre à la fête pour montrer leur savoir-faire, explique Anny Lecocq, conservatrice bénévole du musée de la Vie d’autrefois et guide. On choisit évidemment des métiers d’autrefois en lien avec le musée. C’est un marché artisanal qui attire toujours les curieux avec chaque année, des nouveautés à découvrir. On profite également pour mettre en avant nos produits et producteurs locaux." Ils sont ainsi une dizaine à promouvoir leur savoir-faire avec des métiers qui impressionnent toujours comme celui de forgeron ou de dentellière. Parmi ces artisans, Primo Concetto fait la démonstration de filage de laine avec son rouet. Chose rare de voir un homme qui file la laine alors que la coutume de l’époque voulait que ce soit les femmes. "Il y a quelques années, nous sommes allés suivre un stage en France avec mon épouse et depuis nous nous sommes passionnés pour cette technique, raconte le Wanzois. On vend de temps en temps à l’occasion de marché ou de foire mais ce n’est pas notre objectif premier. On veut surtout transmettre notre passion et ce savoir-faire."

Dimanche, la pluie n’aura pas empêché de vivre ce folklore villageois retrouvé après deux années de pause. "Les gens sont au rendez-vous, assure l’organisatrice. On avait un peu peur de voir la fréquentation diminuer mais on constate que l’événement continue d’attirer. Certains viennent chaque année depuis leur plus jeune âge."