La Commune de Lincent va nommer trois agents

Plusieurs raisons ont motivé cette décision. "Ces nominations sont essentielles. C’est important de conserver notre personnel, poursuit le bourgmestre. Elles nous permettent également de pérenniser le fonctionnement des services." En plus d’être essentielles, ces nominations sont amplement méritées. "Il s’agit de travailleurs compétents, qui fournissent du travail de qualité et qui ont une certaine ancienneté." Certains agents nommés étant partis à la retraite, "on a aussi l’intention de reconstituer notre volume d’emplois statutaires".

Nommer n’est plus d’usage, alors pourquoi ?

Autre motivation: l’aspect financier. On vous passe les détails techniques mais les pouvoirs locaux, qui n’emploient pas suffisamment de personnel statutaire, doivent payer chaque année une cotisation de responsabilisation qui évolue en fonction du nombre de membres de leur personnel qui sont nommés. Pour faire simple, moins une Commune a de membres nommés de son personnel, plus cher elle paie.

Et pour une Commune comme Lincent, ça peut vite représenter une somme importante. "En 2023, on devra payer une cotisation de 107 363 €. Ce montant a été calculé sur base des chiffres de 2022." Et en 2024, ce chiffre aurait dû s’élever à 123 397 € si la Commune n’avait nommé personne cette année. "Étant donné qu’on a prévu de nommer des agents, ce montant sera revu à la baisse."

La Commune n’a d’ailleurs pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. "On va procéder à une deuxième vague de nominations en 2023." Mais elle devrait être, cette fois-ci, un peu plus "légère". "Deux personnes supplémentaires vont probablement être nommées." Et quels seront les profils ? "C’est encore en réflexion mais il y aura probablement un membre du personnel de voirie", conclut le bourgmestre.