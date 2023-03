Le presbytère de Racour sera mis en vente pour un prix minimum fixé à 490 000 €

Il était déjà clair que la Commune allait se séparer de ce bien, car elle n’a pas les moyens de pouvoir lui redonner vie d’une quelconque manière. "La Commune, raisonnablement, n’a pas les moyens de pouvoir restaurer le bien. Ce n’est pas facile de se déposséder d’un bien ainsi. Si on le garde comme ça, il va se détériorer", explique le bourgmestre Yves Kinnard. Le presbytère possède une position idéale et un cachet reconnaissable. "On vend quand même clairement un bien d’exception, même s’il y a beaucoup de travaux. On en est conscients. Il faut aller chercher un public qui a les moyens et qui cherche à se faire plaisir en achetant un bien aussi exceptionnel."

Le bien sera mis en vente sur Biddit, la plateforme de vente aux enchères, afin que la transaction puisse se faire en toute transparence. "Le notaire a évalué le presbytère à 320.000€ et le terrain à 195.000€, ce qui ferait un total de 520.000€. On propose de mettre le bien à une mise à prix inférieur, respectivement 300.000€ et 160.000€, ce qui mènerait le total des deux à 460.000€." Mais l’opposition a manifesté son désaccord, estimant le plafond minimum trop bas. En votant l’approbation de ce point, elle autorise le collège communal à accepter la vente si un prix de 460.000€ était proposé. "Pourquoi ne pas mettre la vente au prix de l’estimation ?", a proposé Léon Coulée (LRPS). Suite à un débat animé, les conseillers ont décidé ensemble de fixer le prix minimum à 490.000€ (180.000€ le terrain et 310.000€ le presbytère). Les visites seront réalisées dans une période d’un mois avant la mise en vente à savoir le 12 juin.