C’est acté, la bibliothèque communale sera à Racour (Lincent)

L’opposition partagée

Depuis ce jeudi soir, donc, c’est décidé: la bibliothèque communale occupera bel et bien le bâtiment de la place Saint-Christophe, puisque la quasi-majorité des conseillers communaux a voté "pour". Seules Marie-Madeleine Nisen et Jacqueline Bauduin (LRPS) se sont abstenues.

Si elles saluent l’arrivée d’un local informatique et d’un repair café, "et pourquoi ne pas également aménager un cabinet médical ?", elles estiment que le système actuel – avec la bibliothèque communale à Lincent et la bibliothèque libre à Racour – fonctionne très bien. "Dorénavant, comment les personnes qui habitent Lincent et qui n’ont pas les moyens de se déplacer vont-elles se rendre à la bibliothèque ?", regrettent-elles.

Pour le premier échevin, Albert Morsa, il faut remettre l’église au milieu du village. "On est une petite commune, répond-il. On ne peut pas exiger d’avoir deux bibliothèques. À Hannut, comment font les habitants, alors qu’il n’y a qu’une seule bibliothèque pour les 17 villages ?"

Quant à Étienne Daloze (LRPS), il a voté en faveur du déménagement de la bibliothèque communale. "Ça permettra de libérer de la place dans l’école de Lincent (NDLR: où la bibliothèque est actuellement installée) ", commente-t-il.

Maintenant, reste à savoir quand la bibliothèque déménagera . "On ne sait pas encore quand ça va se faire mais ce sera certainement dans le courant de cette année", conclut l’échevin Éric Vandevelde.

Et la bibliothèque libre de Racour ?

Mais quid de la bibliothèque libre de Racour ? Installée à un jet de pierre de la place Saint-Christophe, continuera-t-elle de fonctionner de manière indépendante ou va-t-elle fusionner avec la bibliothèque communale dans ses nouveaux locaux ? Selon Guy Nyssen, bénévole au sein de la bibliothèque libre, ce n’est pas encore très clair. "Aucune décision n’a encore été prise. Des négociations sont en cours", nous a-t-il expliqué par téléphone.