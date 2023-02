Un taxi-social pour vraiment tous les Lincentois

Il a été livré au CPAS de Lincent le 18 janvier dernier. Et dès ce jour-là, il a été utilisé pour véhiculer les Lincentois pour un rendez-vous médical, pour une course ou l’autre… Le nouveau taxi-social du CPAS de Lincent ne chôme pas. Il remplace l’ancien véhicule qui assurait ce service, tout en offrant un plus indéniable. "L’ancien véhicule était en fonction depuis 2014, explique Marie-Anne Paque, la nouvelle présidente du CPAS. Le problème, c’est qu’il s’agissait d’une petite voiture qui ne pouvait prendre en charge un usager en fauteuil roulant. Avec celui-ci, on peut embarquer 4 passagers plus une chaise roulante."