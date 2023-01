Une nouvelle gérance et un second souffle pour le centre sportif local

En février 2022, l’ASBL qui gérait le centre sportif de Lincent a été dissoute. Depuis la Commune cherche un repreneur indépendant pour la gestion du hall mais aussi et surtout pour faire tourner la cafétéria. Les bénéfices engrangés par le bar seront donc au profit du futur gérant mais il devra prendre à sa charge une location ainsi que certains frais énergétiques. "Le recrutement prend du temps car avec la pandémie de Covid-19 et la crise énergétique actuellement, les indépendants sont sans doute plus frileux de se lancer dans un projet comme celui-là, confie Yves Kinnard, le bourgmestre. On veut relancer la dynamique car la gestion est actuellement occupée par le liquidateur. C’est un hall qui tourne très bien avec un club de judo qui comptabilise plus de 100 membres et des équipes de mini-foot également. On souhaite accueillir un gérant ou un couple qui puisse faire tourner la cafétéria mais aussi communiquer sur les réseaux et attirer, pourquoi pas, de nouveaux clubs et disciplines sportives. On aimerait également à terme proposer de la petite restauration."