Un escalier de secours va enfin être installé à l’école de Racour

"Nous avons constaté de la part des responsables communaux et du collège de la distraction", a admis le bourgmestre Yves Kinnard. "Le rapport avait été reçu le 29 avril 2019, nous souhaitions voir si les bâtiments communaux répondaient à toutes les exigences de sécurité". Le dossier, qui a traîné sur un coin de bureau pendant deux ans, avait ensuite été présenté au collège le 31 mars 2021, avant de tomber dans les oubliettes: "Il y a eu un oubli et un manque de suivi, heureusement, cela n’a pas prêté à conséquences", a encore raconté le maïeur.

Ce rapport laissait apparaître certaines faiblesses et des aménagements devaient être réalisés, dont l’installation d’une sortie de secours.

Il semblerait que lors de la construction de ce bâtiment, dont l’inauguration de la seconde partie a eu lieu en 1999, la réalisation d’un escalier de secours ne s’avérait pas nécessaire. C’est du moins ce qu’a affirmé Léon Coulée, qui siégeait à cette époque dans la majorité.

C’est la raison pour laquelle deux fois 60 000 € ont été inscrits au budget 2023 pour la mise en conformité des écoles de Racour et de Lincent et qu’un cahier spécial des charges concernant cet escalier a été inscrit à l’ordre du jour du dernier conseil communal,

"C’est le point le plus problématique. On règle tardivement cela, je ne comprends pas comment on a pu passer à côté de ça. Maintenant, il faut agir et se rassurer", a conclu le maïeur.

Le budget pour cet escalier métallique extérieur s’élève à 30 000 €, pris à l’extraordinaire. Les travaux seront réalisés par une firme spécialisée avec apport des ouvriers communaux.