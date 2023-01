Avec regret, la Commune de Lincent va devoir vendre le presbytère de Racour

Depuis, le bâtiment a été vidé pour pouvoir être mis en vente. "C’est la seule solution si on veut que le bâtiment ne se dégrade plus, affirme le bourgmestre, Yves Kinnard. On ne peut plus financer les travaux d’entretien, d’autant que comme il est classé, on ne peut pas faire n’importe quoi. Rien qu’en estimation, on a calculé qu’il faudrait plus d’un million pour le restaurer."

Pour au moins 450 000 €

Alors la Commune espère qu’un acquéreur aux reins assez solides reprendra le presbytère pour le faire revivre. "C’est un bâtiment exceptionnel, poursuit le mayeur. Avec aussi une vaste propriété qui est également un terrain à bâtir."

Avec une surface à rue de 34 mètres de large, le terrain de près de 50 ares s’étend jusqu’à la rue de l’Yser. Il pourrait donc être aisément scindé en deux et revendu par ailleurs. "Oui mais dans un premier temps, on va essayer de trouver quelqu’un qui rachète le tout, affirme le bourgmestre. Notre notaire nous conseille de vendre le bien aux enchères sur la plateforme Biddit." Avec quelle mise à prix ? "On aimerait bien retirer de cette vente au moins 450 000 €, précise Yves Kinnard. Mais si on n’y arrive pas, on a toujours la possibilité de retirer la vente pour lancer une autre procédure de vente."

Le dossier devra encore repasser devant le conseil communal mais la mise en vente pourrait être effective dans le courant du mois de mars. "Au début du printemps, c’est la période où les particuliers achètent plus facilement un bien. L’annonce sera alors publiée sur Biddit", conclut le bourgmestre.