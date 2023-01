Laurence Meens devient directrice générale en titre

Après avoir passé différents examens et assuré efficacement la fonction, Laurence Meens est devenue officiellement directrice en titre lors du dernier conseil communal de Lincent, mercredi dernier.

"J’ai l’expérience d’avoir travaillé dans différents services administratifs à Hannut, commente l’intéressée. Ici, à Lincent, c’est une plus petite Commune et il faut savoir un peu tout faire. Mais c’est aussi plus souple et plus riche."