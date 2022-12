Les recettes à l’IPP sauvent la Commune

L’inflation et les dépenses liées aux salaires impactent aussi énormément le budget: plus 10,81% pour les dépenses de personnel et plus 18,58% pour les frais de fonctionnement (énergies et informatique).

En ce qui concerne l’extraordinaire, la Commune prévoit des investissements pour un montant total de 985 000 € grâce à 785 000 € d’emprunts. Les projets les plus imposants consistent en la réfection de la rue des Champs (150 000 €), la mise en conformité des écoles de Lincent et de Racour (deux fois 60 000 €) et la restauration des bas-côtés de la vieille église de Lincent (150 000 €).

Yves Kinnard a également pointé la difficulté pour la Commune d’obtenir des subsides régionaux, Lincent n’ayant pas été reprise dans les appels à projets "Cœur de village" et "Tiers-lieux-ruraux", obligeant ainsi le collège communal à "entreprendre des investissements judicieux".

La vente prochaine du presbytère de Racour et du terrain annexé devrait toutefois rapporter à la Commune entre 450 000 et 500 000 € au fonds de réserve extraordinaire, de quoi souffler un peu.

Incohérences et absence de documents

L’opposition LRPS a choisi de voter contre le budget ordinaire 2023 au motif qu’il présentait, notamment, trop d’incohérences et d’approximations. Jacqueline Bauduin a ainsi fait remarquer que dans les tableaux de prévision des dépenses du personnel étaient repris, avec un crédit budgétaire, des membres du conseil et du collège qui ont démissionné. "Le budget présenté n’apporte pas la preuve d’une gestion saine. Sans les augmentations exceptionnelles des rentrées prévues par les instances supérieures (NDLR: fonds des Communes, taxe au précompte immobilier et IPP), ce budget n’aurait jamais été en équilibre", ajoute de son côté Marie-Madeleine Nisen. L’extraordinaire a, lui, été approuvé à l’unanimité.