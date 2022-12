Louisette Magnery cède sa place à Marie-Anne Pâque à la présidence du CPAS

« J’espère que je serai à la hauteur »

C’est une expérience nouvelle qui se présente à la Pellainoise de 60 ans. "Je ne suis pas dans la politique depuis très longtemps. Quand on m’a dit il y a quatre ans que j’allais devenir présidente du CPAS, j’ai été surprise. J’ai depuis eu le temps de me faire à l’idée", se souvient Marie-Anne Pâque, qui ajoute que le social n’était pas son violon d’Ingres au départ. Toutefois, "j’y ai pris goût suite aux inondations de 2021. J’étais allée aider les sinistrés dans la vallée de la Vesdre." Et avoir pris connaissance des dossiers de l’action sociale ces derniers mois n’a fait que confirmer cet intérêt. "J’espère que je serai à la hauteur. Il le faut car il y aura un travail important, notamment avec les Ukrainiens mais aussi avec la régularisation des dossiers qui tomberont en avril."

Mais qui est Marie-Anne Pâque, exactement ? "J’ai fait des études d’architecture à Bruxelles, où j’ai obtenu un graduat. Mais je travaille depuis une trentaine d’années dans l’aménagement du territoire pour le Service public de Wallonie", dit cette maman de deux grands enfants (une fille de 34 ans et un garçon de 31 ans). À noter qu’elle est entrée en politique par le biais de la CLDR, " dans laquelle je me suis beaucoup investie. J’avais notamment été amenée à défendre notre PCDR devant le Parlement wallon".