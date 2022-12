Comme le prévoit le Plan de pilotage de l’enseignement dans le cadre du pacte d’excellence, la Commune de Lincent doit engager un logopède à mi-temps. Et c’est ce qui a été avalisé lors du dernier conseil communal. Un examen aura lieu en trois étapes: un oral, un écrit et un dernier oral plus approfondi (afin de voir plus clairement le profil). Dès la semaine prochaine, un appel à candidature sera lancé.