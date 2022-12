La Ressourcerie de Liège augmente ses prix

En collaboration avec la Ressourcerie de Liège depuis 2016, la Commune de Lincent a une tarification inchangée depuis. Les différents coûts liés à la hausse des matières énergétiques " obligent la ressourcerie à revoir la tarification pour l’enlèvement et le traitement des encombrants. Ils nous proposent de passer à un prix de 295 € la tonne contre 208 € la tonne auparavant (plus la TVA) ", explique le bourgmestre Yves Kinnard. Cette augmentation atteint presque les 90 € par tonne. La tarification évolue évidemment de façon dégressive en fonction du nombre de tonnage relevé sur la commune, mais elle ne risque pas d’augmenter à Lincent. " Nous resterons probablement tout le temps en dessous des 100 tonnes. En 2022, nous étions à 3 tonnes (une relevée n’est pas encore comptabilisée) et en 2021, nous étions à 4 tonnes et 66 kg. C’est très peu ". Mais les habitants n’ont pas à s’inquiéter " la différence de l’augmentation sera prise en charge par la commune. "