La piscine pour les élèves coûtera plus cher

Les élèves de la maternelle vont quant à eux plus ou moins 18 fois à la piscine, donc pour un total de 18 € par an. "Mais Plopsa a augmenté ses tarifs. Et l’abonnement est valable pendant les congés scolaires et il donne aussi accès au parking, c’est ça le grand avantage", termine le bourgmestre.