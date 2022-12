La taxe sur les éoliennes industrielles va augmenter en 2023

Finalement, la Commune de Lincent a décidé de modifier sa taxe en la calculant par dixième de mégawatt, afin de correspondre aux attentes de la circulaire budgétaire, mais la somme souhaitée reste inchangée. "Il était essentiel pour éviter tout problème, et que le ministre n’approuve pas notre règlement, d’abroger le règlement qui a été pris en novembre et de voter une nouvelle délibération. Le montant n’est en réalité pas modifié. Simplement, il faut reprendre une taxe de 750 € par dixième de mégawatt." Cela serait donc plus équitable, et ce, quelle que soit la taille de l’éolienne. "On s’écarte de la circulaire budgétaire comme beaucoup d’autres communes. On pense que, compte tenu des revenus plantureux que rapportent les éoliennes, la Commune peut bénéficier de certains avantages qui sont en réalité rétrocédés aux habitants par rapport aux actions menées dans la commune. Ce sont les citoyens qui bénéficient de ce petit avantage de la taxation."

L’opposition propose d’adapter la taxe à Lincent. "On pourrait dire que la taxe est d’une certaine somme par éolienne. Je proposerai également de ne l’adopter que pour un an, car on sait que des changements vont avoir lieu dans d’autres communes." De cette manière, s’il y a une évolution possible de la taxe (augmentation), la Commune pourra en rediscuter. Cette proposition a été acceptée par le conseil communal.