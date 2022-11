Raphaël Lefèvre, déchu de son mandat à Lincent : « Il y a eu des conflits avec le mayeur »

D’après le bourgmestre Yves Kinnard, Hélène a quitté la Belgique "pour s’installer dans son pays de cœur". Concernant Raphaël Lefèvre, il ne nous a pas transmis d’explication.

Raphaël Lefèvre explique tout d’abord ne plus être affilié au cdH, devenu Les Engagés, car il ne s’y retrouvait plus dans les valeurs d’humanisme démocratique que le mouvement est censé défendre. "Mon engagement de plus de 22 ans au cdH, à différentes instances, n’a jamais été valorisé ou remercié et vu la mort annoncée des Engagés, je suis très inquiet. Je suis en accord total avec la création d’un grand mouvement centriste et humaniste avec Crucke, Défi et certains écolos modérés. Il est grand temps !", déclare-t-il.

Vice-président cdH de l’arrondissement pendant deux ans, il fut également chef de campagne en 2019 et avait rejoint la majorité lincentoise en tant que conseiller aux dernières élections. Depuis juin 2021 cependant, l’homme n’est plus actif en politique.

Des promesses non tenues

À Lincent, Raphaël Lefèvre éprouve quelques frustrations et annonce être "très déçu" face à des promesses qui ne semblent pas avoir été tenues en interne. "Il y a eu des conflits avec le bourgmestre Kinnard qui n’a pas respecté des engagements pour que je monte au collège communal et pour ma place en 2024. Il préfère ouvrir à des conseillers de l’opposition que de respecter sa parole pour des conseillers de la majorité", développe-t-il.

L’ex-élu lincentois a aujourd’hui déménagé à Sambreville, en province de Namur. En pleine reconversion professionnelle en communication, il ne souhaite plus faire de la politique sa priorité mais reste ouvert à tout projet communal. Légalement, puisque déchu de son mandat, Raphaël Lefèvre ne peut plus être élu pendant six ans bien qu’il puisse toujours se présenter aux élections.